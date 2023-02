Dans le cadre du Festival « Nuits des Forêts » : Chasse au trésor Parking Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Seine-et-Marne

Dans le cadre du Festival « Nuits des Forêts » : Chasse au trésor Parking, 10 juin 2023, Chelles. Dans le cadre du Festival « Nuits des Forêts » : Chasse au trésor Samedi 10 juin, 14h00 Parking Munis d’une carte et d’une boussole, partez en famille pour un jeu de piste et découvrez les richesses insoupçonnées de l’espace naturel régional du Mont Guichet.

Les enfants, accompagnés d’un adulte, arpenteront cette forêt au fil des énigmes qui mèneront… jusqu’à ses trésors ! Parking Chemin du Beauzet 77500 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T12:00:00+00:00 – 2023-06-10T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Chelles, Seine-et-Marne Autres Lieu Parking Adresse Chemin du Beauzet 77500 Chelles Ville Chelles Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Parking Chelles Departement Seine-et-Marne

Parking Chelles Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chelles/

Dans le cadre du Festival « Nuits des Forêts » : Chasse au trésor Parking 2023-06-10 was last modified: by Dans le cadre du Festival « Nuits des Forêts » : Chasse au trésor Parking Parking 10 juin 2023 Chelles Parking Chelles

Chelles Seine-et-Marne