Marché d’artisanat et de broderies malgaches Parking Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux, 25 novembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Vente organisée par l’ASAM Drôme Provençale d’artisanat (corne, vannerie, déco, ustensiles….) et de superbes broderies réalisées par l’ASA à Madagascar..

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Parking Chausy Salle CHAUSY

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sale organized by ASAM Drôme Provençale of handicrafts (horn, basketry, decorations, utensils….) and superb embroideries made by ASA in Madagascar.

Venta organizada por ASAM Drôme Provençale de artesanía (cuerno, cestería, adornos, utensilios….) y magníficos bordados realizados por ASA en Madagascar.

Von der ASAM Drôme Provençale organisierter Verkauf von Kunsthandwerk (Horn, Korbwaren, Deko, Utensilien….) und wunderschönen Stickereien, die von der ASA in Madagaskar hergestellt wurden.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence