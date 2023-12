Sortie botanique sur le sentier des bergeries de Contadour Parking Chantemerle Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Sortie botanique sur le sentier des bergeries de Contadour
Samedi 20 avril 2024, 09h00
Parking Chantemerle
Transport par covoiturage (2 X 90 km).

Rendez-vous à 9 h à Nyons

ou à 10 h 30 Parking sur la D5, 1 km avant la Tinette

Emportez votre pique-nique pour le déjeuner. Sentier du Contadour à Redortiers

Longueur : 6 km Dénivelé : 120 m

Contadour offre des paysages vallonnés marqués par la pratique ancestrale de l’élevage ovin.

Les paysages chers à Giono plairont aux amateurs de grands espaces.

Les fermes et les bergeries sont construites avec des pierres sèches : jas des Terres du Roux, bergerie des Fraches, jas des Agneaux.

2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

