Les contes a quatre mains Parking champs de foire Vouziers, 16 décembre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

En partenariat avec le FJEP Centre Social de VouziersLes Contes a quatre mainsCollectif iOConteur et chanteur : Léo Perlot-Lhullier – Piano Thomas NguyenDurée : 1h / dès 3ansSamedi 16 décembre – 10hLes Contes à quatre mains sont des contes musicaux interprétés par Thomas Nguyen et Léo Perlot-Lhuillier. L’un joue du piano, l’autre raconte.Ils se déclinent en différents cycles et différentes formes selon le lieu de représentation et l’âge du public. Ainsi vous pouvez y assister dans les écoles, les médiathèques, les salles de spectacle autant que dans certains lieux du patrimoine.Pour les enfants, le spectacle est interactif. Une pause à la « mi-temps » du spectacle permet aux plus jeunes une respiration et un échange avec les artistes. Ils découvrent pendant ce temps passé ensemble les secrets de la fabrication d’un conte musical..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Parking champs de foire

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



In partnership with FJEP Centre Social de VouziersLes Contes a quatre mainsCollectif iOConteur et chanteur : Léo Perlot-Lhullier – Piano Thomas NguyenDuration : 1h / from 3 yearsSaturday December 16th – 10amLes Contes à quatre mains are musical tales performed by Thomas Nguyen and Léo Perlot-Lhuillier. One plays the piano, the other narrates, in different cycles and forms, depending on the venue and the age of the audience. For children, the show is interactive. A break at « half-time » gives the youngest members of the audience a chance to breathe and talk with the artists. During this time spent together, they discover the secrets behind the making of a musical tale.

En colaboración con la FJEP Centre Social de VouziersLes Contes a quatre mainsCollectif iOConteur et chanteur : Léo Perlot-Lhullier – Piano Thomas NguyenLongitud : 1h / a partir de 3 añosSábado 16 de diciembre – 10hLes Contes à quatre mains son cuentos musicales interpretados por Thomas Nguyen y Léo Perlot-Lhuillier. Uno toca el piano, el otro narra, en ciclos y formas diferentes según el lugar y la edad del público. Para los niños, el espectáculo es interactivo. Hay una pausa a mitad del espectáculo para que el público más joven pueda respirar y hablar con los artistas. Durante este tiempo que pasan juntos, pueden descubrir los secretos que se esconden detrás de la creación de un cuento musical.

In Zusammenarbeit mit dem FJEP Centre Social de VouziersLes Contes a quatre mainsCollectif iOConteur et chanteur : Léo Perlot-Lhullier – Piano Thomas NguyenDauer: 1h / ab 3 JahrenSamstag, 16. Dezember – 10hLes Contes à quatre mains sind musikalische Märchen, die von Thomas Nguyen und Léo Perlot-Lhuillier vorgetragen werden. Der eine spielt Klavier, der andere erzählt. Je nach Aufführungsort und Alter des Publikums gibt es verschiedene Zyklen und Formen. So können Sie die Aufführung in Schulen, Mediatheken, Theatersälen und an bestimmten Orten des kulturellen Erbes erleben. Eine Pause in der « Halbzeit » der Aufführung ermöglicht den Jüngsten eine Atempause und einen Austausch mit den Künstlern. Während dieser gemeinsamen Zeit entdecken sie die Geheimnisse der Herstellung eines musikalischen Märchens.

Mise à jour le 2023-09-19 par Ardennes Tourisme