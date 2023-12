P’Tit Bal de l’atelier parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91), 22 décembre 2023 19:30, .

P’Tit Bal de l’atelier Vendredi 22 décembre, 20h30 parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) 5 €

Duo d’accordéons diatoniques, DOS SANTOS / LARIVE

Comme la musique rapproche… ces deux là n’auraient jamais dû se rencontrer et pourtant le petit accordéon, le diatonique, celui où l’on pousse et tire le soufflet a faitcroiser leurs routes et maintenant ils font ‘un bout de duo de chemin ensemble’.Cheminement musical, passion des musiques traditionnelles et de la composition, ils abordent ces musiques avec la réalité de leurs générations respectives et pourtant le**dialogue est possible, est sensible… du bout des doigts ou fortissimo, ils explorent les possibilités de leurs accordéons, pour le plaisir de l’oreille et des pas de danses …

parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) salle Maisonneuve, avenue de la Commune de Paris

2023-12-22T20:30:00+01:00 – 2023-12-22T23:30:00+01:00

baltrad balfolk