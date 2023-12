Ceili Bal irlandais parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) Ceili Bal irlandais parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91), 17 décembre 2023 14:00, . Ceili Bal irlandais Dimanche 17 décembre, 15h00 parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) 6 € Le Cup Tea Ceili Band se compose de : – Mathieu Cochan, Harmonica – Rémi Barrat, Piano – Vincent Picard, Fiddle – Sylvain Barrat, Banjo et fiddle – Frank Brunel, Flûte concertina Lieu Brétigny-sur-Orge, Gymnase Camille Hébert, allée des Martyrs irlandais Salle de Danses n° 1 Veuillez vous munir de chaussures réservées à la danse pour entrer dans la salle parquetée. Participation Un chapeau recueillera votre participation pour indemniser Agnès et les musiciens – Un minimum de 6 € est recommandé source : événement Ceili Bal irlandais publié sur AgendaTrad parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) salle Maisonneuve, avenue de la Commune de Paris

parking centre commercial Auchan, 91220 Brétigny-sur-Orge, France [{« link »: « https://fr.mappy.com/poi/5f1696e77b636c505851249a »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46832 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 14:00 Autres Lieu parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) Adresse salle Maisonneuve, avenue de la Commune de Paris parking centre commercial Auchan, 91220 Brétigny-sur-Orge, France Age max 110 Lieu Ville parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) Latitude 48.611486 Longitude 2.30604 latitude longitude 48.611486;2.30604

parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//