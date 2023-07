Danses suédoises – Débuter et consolider ses bases en polska- S2 parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91), 16 septembre 2023, .

Samedi 16 septembre, 14h00 parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) 50 € les 5 séances (10 heures)

Contenu du stage (10h) :

Les Polskas sont des danses de couple. Elles sont liées à un territoire, à une musique spécifique, à des danseurs. L’apprentissage de ces danses permet de développer les qualités d’un «Bon Danseur» par la gestion de l’espace (personnel et collectif), des appuis et du sol sur lequel on se déplace (transfert du poids du corps). En outre, les relations à la musique et au partenaire sont incontournables et propices au développement personnel par l’acquisition d’harmonie et légèreté.

Lors de ces 5 séances de 2h vous serez accompagnés par des danseurs initiés au répertoire qui vous aideront à tourner polska et bakmes communs à toutes les régions (rôle et position de chacun dans le couple, reconnaissance de la musique, importance du 2ème temps souvent délaissé). Des musiques du Hälsingland, Gästrikland, Dalarna et Sk**åne** seront utilisées. Lors de ce stage, les danseurs évolueront dans « leur danse » : posture et poids du corps seront améliorés ; fluidité, douceur et énergie seront recherchées ; écoute et mémorisation corporelle seront sollicitées.

Les danseurs et danseuses sans « partenaire » sont les bienvenus, nous changerons fréquemment de partenaire et éventuellement de rôle.

Niveau : être à l’aise dans danses de couple et tourner aisément la valse.

Dates : 9, 16, 30 septembre, 7 et 2 octobre 2023, 14h-16h, Gymnase Camille Hébert, allée des Martyrs irlandais, Brétigny-sur-Orge

Tarif : 50 € + adhésion, 18 €

Pour toutes informations, inscription : bretdansinfos@orange.fr

Josiane Rostagni

Instructrice à l’Atelier de la Danse Populaire (ADP), Josiane ROSTAGNI se passionne depuis de longues années pour l’enseignement de la danse et la pédagogie. Elle affectionne particulièrement les danses de Suède qu’elle travaille depuis longtemps avec différents maîtres suédois et elle est diplômée dans ce répertoire qu’elle enseigne en France et à l’étranger (Stortsilver 2003-2008, diplômes : 2010, danses de Föllinge ; 2018, danses de Hede ; 2019, danses de Dalarna ; 2022, danses de Stugun et Ragunda.

Elle saura vous communiquer ce plaisir à vous enivrer et étourdir !

parking centre commercial Auchan, Brétigny-sur-Orge (91) salle Maisonneuve, avenue de la Commune de Paris

