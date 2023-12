Festival des Filets Bleus Parking CCI Concarneau, 7 août 2024, Concarneau.

Concarneau Finistère

Début : 2024-08-07

fin : 2024-08-11

Du 7 au 11 août au pied des remparts séculaires, au cœur du port de pêche, les Filets Bleus vous proposent un riche plateau d’animations et de concerts gratuits pour un large public à l’occasion de sa 102 -ème édition.

Au programme 2024 : le Village de la Mer et ses animations tous azimuts, des activités plurielles, des initiations multiples, l’immanquable grande parade de plus de 2000 participants du dimanche suivie du vibrant triomphe des sonneurs et du feu d’artifice final.

Festif, familial, accessible et populaire, le festival offre aux spectateurs un vaste choix artistique :

– En premier lieu, un événement : le 9 août sur la scène Armor, Yannick Noah en concert inédit à Concarneau. Nous sommes ravis de pouvoir proposer la rencontre avec un artiste charismatique pour le plaisir du plus grand nombre.

– Une proposition originale : The Glenn Orchestra Big Band, tribute en hommage à Glenn Miller. Près de 30 artistes sur scène pour un spectacle éblouissant en écho au 80 -ème anniversaire du débarquement de juin 1944 en Normandie.

– Côté scène bretonne et celtique : Breizh Asturies Project, la rencontre des cornemuses et des cuivres du Lorient Celtic Brass, la chanteuse bretonnante Madelyn Ann, les valeurs sûres de la scène du Fest Noz avec Startijenn et Plantec, la Pop Folk de Gaviny et Dan Ar Braz pour un exceptionnel concert.

– Du rock indépendant avec Déportivo très attendu en ouverture.

– De la pop, de la chanson française avec Stabar et Une Touche d’Optimisme.

Retrouvez l’intégralité de notre programmation sur le site www.festivaldesfiletsbleus.bzh

Parking CCI Quai Carnot

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



