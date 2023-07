COUCHER DE SOLEIL – LAC DES SALHIENS – LE RÉEL 48 Parking Cascade du Déroc Nasbinals, 7 juillet 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

De par sa faune et sa flore exceptionnelles, représentatives du milieu rude qu’est l’Aubrac, le lac des Salhiens et ses alentours sont classés « Espace Naturel Sensible ». Le temps d’une balade guidée, venez découvrir en famille ces richesses naturel….

Parking Cascade du Déroc

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



Thanks to its exceptional flora and fauna, representative of the rugged Aubrac environment, the Lac des Salhiens and its surroundings have been classified as a « Sensitive Natural Area ». Take your family on a guided walk to discover this natural treasure trove…

Con su excepcional flora y fauna, típicas del agreste entorno del Aubrac, el Lac des Salhiens y sus alrededores han sido clasificados como « Espacio Natural Sensible ». Acompáñenos en familia en un paseo guiado para descubrir este tesoro natural…

Der Lac des Salhiens und seine Umgebung wurden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fauna und Flora, die für die raue Umgebung des Aubrac typisch sind, als « Espace Naturel Sensible » (sensibler Naturraum) eingestuft. Entdecken Sie auf einem geführten Spaziergang mit Ihrer Familie diese Naturschätze…

