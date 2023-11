Vente de Noël Parking Carrefour Market Dunières, 8 décembre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

vente de Noël (déco-cadeaux) par l’association EPHATA sur le parking de Carrefour.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

Parking Carrefour Market

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



christmas sale (gift decorations) by the EPHATA association in the Carrefour parking lot

venta de Navidad (decoración de regalos) de la asociación EPHATA en el aparcamiento de Carrefour

weihnachtsverkauf (Deko-Geschenke) durch den Verein EPHATA auf dem Parkplatz des Carrefour

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon