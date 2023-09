CAROLLES (50) – Les oiseaux migrateurs de Carolles Parking Cabane Vauban Carolles Catégories d’Évènement: Carolles

Manche CAROLLES (50) – Les oiseaux migrateurs de Carolles Parking Cabane Vauban Carolles, 4 octobre 2023, Carolles. CAROLLES (50) – Les oiseaux migrateurs de Carolles Mercredi 4 octobre, 08h00 Parking Cabane Vauban 5 euros (gratuit pour les enfants) Le GONm vous propose une animation dans la Baie du Mont-Saint-Michel

RDV sur le parking de la Cabane Vauban à 8H

Inscription obligatoire au 06 64 61 38 33 ou via corentin.riviere@gonm.org Parking Cabane Vauban 48.74312097108212, -1.5648302333631865 Carolles 50740 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 61 38 33 »}, {« type »: « email », « value »: « corentin.riviere@gonm.org »}] [{« link »: « mailto:corentin.riviere@gonm.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T08:00:00+02:00 – 2023-10-04T10:00:00+02:00

2023-10-04T08:00:00+02:00 – 2023-10-04T10:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Carolles, Manche Autres Lieu Parking Cabane Vauban Adresse 48.74312097108212, -1.5648302333631865 Ville Carolles Departement Manche Lieu Ville Parking Cabane Vauban Carolles latitude longitude 48.74299;-1.564889

Parking Cabane Vauban Carolles Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carolles/