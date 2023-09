MAR’NA à Brest (29) Parking Brest, 1 septembre 2023, Brest.

MAR’NA à Brest (29) Vendredi 1 septembre, 18h00 Parking

Avant dernière Fenêtres Ouvertes à Kerbernard en compagnie de la chanteuse malgache MAR’NA en solo et de la Cie de danse AZADI

Originaire de Marovoay, ville rizicole du Nord-Ouest de l’île, où l’on pratique notamment le jijy, la musique de transe locale,MAR’NA est aussi influencée par les mélodies betsileo, pays natal de sa mère, et les styles musicaux antandroy, car cette ethnie de l’extrême-Sud, mue par la sécheresse, a émigré dans toute l’île.

Auteur-compositrice auto-didacte, ses chansons mêlent rythmes du Sud, mélopées sakalava et chansons betsileo ; ses textes évoquent la nostalgie et l’enfance, les valeurs de respect et de courage et le bonheur des instants partagés.

Parking Rue Jules Lullien, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T18:00:00+02:00 – 2023-09-01T20:00:00+02:00

MADAGASCAR FOLK