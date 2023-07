VIDE TON GRENIER PARKING BRANDT FRANCE Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle VIDE TON GRENIER PARKING BRANDT FRANCE Saint-Jean-de-la-Ruelle, 24 septembre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle. VIDE TON GRENIER Dimanche 24 septembre, 07h00 PARKING BRANDT FRANCE 7,50 E, 1 emplacement, environ 2,50m, parking materialisé Réservation obligatoire à la cordonnerie du Centre commercial Gambetta à SAINT JEAN de la RUELLE du Mardi au samedi de 8h30à 12h et de 14h30à 18h Buvette et Restauration sur place PARKING BRANDT FRANCE 45 SAINT JEAN DE LA RUELLE Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

