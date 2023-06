Balade en Canoë Parking Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine Catégories d’Évènement: Bouray-sur-Juine

Essonne Balade en Canoë Parking Bouray-sur-Juine, 12 juillet 2023, Bouray-sur-Juine. Balade en Canoë 12 juillet et 23 août Parking Sur inscription. A partir de 7 ans, accompagné de 2 adultes. Prévoir une tenue adaptée, un change, casquette, lunettes. Découverte du territoire depuis la Juine, paysages et nature en balade sur l’eau au programme. Parking 2 Grande Rue, 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@ccejr.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0183637090 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

2023-08-23T14:00:00+02:00 – 2023-08-23T16:00:00+02:00

