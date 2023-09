Exposition » Descartes sous l’occupation » Parking Blaise Pascal (Ancien Office de Tourisme) Descartes, 4 septembre 2023, Descartes.

Descartes,Indre-et-Loire

Dans le cadre des 80 ans de la libération de Descartes. Exposition du Collège Roger Jahan de Descartes.

Avec la participation de M. Charotte (Érudit local)..

2023-09-04 fin : 2023-10-28 15:30:00. 2 EUR.

Parking Blaise Pascal (Ancien Office de Tourisme)

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of the 80th anniversary of the liberation of Descartes. Exhibition by Collège Roger Jahan de Descartes.

With the participation of M. Charotte (local scholar).

En el marco del 80 aniversario de la liberación de Descartes. Exposición del Collège Roger Jahan de Descartes.

Con la participación de M. Charotte (erudito local).

Im Rahmen der 80 Jahre der Befreiung von Descartes. Ausstellung des Collège Roger Jahan in Descartes.

Mit Beteiligung von M. Charotte (lokaler Gelehrter).

Mise à jour le 2023-09-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire