Vallorcine,Haute-Savoie

Petit marché avec les producteurs de Vallorcine (Légumes bio, fromages, œufs, yaourt, faisselles et pain artisanal cuit au feu de bois, vins italiens) et aussi des stands d’objets artisanaux..

2023-07-04 16:00:00 fin : 2023-08-29 19:00:00. .

Parking bar tabac presse

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Small market with the Vallorcine local producers (organic vegetables, goat’s and cow’s milk cheese, eggs, dairy)

Pequeño mercado con productores de Vallorcine (verduras ecológicas, quesos, huevos, yogur, queso y pan artesano horneados a la leña, vinos italianos) y puestos de artesanía.

Kleiner Markt mit Produzenten aus Vallorcine (Biogemüse, Käse, Eier, Joghurt, Fladenbrot und handwerklich hergestelltes Holzofenbrot, italienische Weine) und auch Stände mit kunsthandwerklichen Gegenständen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc