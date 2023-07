Comice agricole Parking Banège et Marguerite Issigeac, 5 août 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Au programme :

Exposition de tracteurs de collection

Démonstration d’une locomobile à vapeur miniature

Exposition de matériel et d’animaux de la ferme

Démonstration dressage de chevaux avec l’HEXEN

Démonstration de dressage de bœuf « attelage de la Lèone »

Cuisson de pain dans un four ambulant

Balade à poney avec la Métairie du Roc

Animations, jeux pour enfants

12 h : restauration sur place avec salades diverses, grillades de cabri, frites, cabécou, dessert

A 11h et 17 h : parade des tracteurs autour d’Issigeac..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 18:00:00. EUR.

Parking Banège et Marguerite

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the program:

Exhibition of vintage tractors

Demonstration of a miniature steam locomotive

Exhibition of farm equipment and animals

Horse-dressing demonstration with HEXEN

Cattle-dressing demonstration with the « attelage de la Lèone

Bread baking in a mobile oven

Pony ride with Métairie du Roc

Entertainment and games for children

12 h: on-site catering with salads, grilled goat, French fries, cabécou, dessert

11 a.m. and 5 p.m.: tractor parade around Issigeac.

En el programa:

Exposición de tractores de época

Demostración de una locomotora de vapor en miniatura

Exposición de maquinaria agrícola y animales

Demostración de doma de caballos con HEXEN

Demostración de doma de ganado con el « attelage de la Lèone

Cocción de pan en un horno ambulante

Paseo en poni con Métairie du Roc

Animación y juegos para niños

12.00 h: catering in situ con ensaladas variadas, cabrito a la parrilla, patatas fritas, cabécou y postre

11 h y 17 h: desfile de tractores por Issigeac.

Auf dem Programm stehen:

Ausstellung von Oldtimer-Traktoren

Vorführung einer Miniatur-Dampflokomotive

Ausstellung von Material und Tieren vom Bauernhof

Vorführung Pferdedressur mit dem HEXEN

Vorführung der Rinderdressur « attelage de la Lèone »

Brotbacken in einem mobilen Ofen

Ponyreiten mit der Métairie du Roc

Animationen, Spiele für Kinder

12 Uhr: Verpflegung vor Ort mit verschiedenen Salaten, gegrilltem Zicklein, Pommes frites, Cabécou, Dessert

Um 11 Uhr und 17 Uhr: Traktorparade rund um Issigeac.

Mise à jour le 2023-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides