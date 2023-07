Fête de la chasse et de la nature : Promenade découverte de la zone humide parking Ball Trap Route du Pachera Aureilhan, 8 juillet 2023, Aureilhan.

Aureilhan,Landes

Promenade découverte de la zone humide

Venez découvrir la réserve d’Aureilhan, un espace naturel sensible préservé pour sa richesse faunistique et floristique ! Ce sera l´occasion d´aborder l´écologie et la gestion des zones humides de notre secteur et le suivi des espèces migratrices dans les Landes.

Visite guidée et commentée par la Fédération Départementale de la Chasse des Landes, l’Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan et l’Association la Faune Landaise

Heure et lieu de RV : à 10h00 sur le parking du Ball Trap d’Aureilhan Route du Pachera, 40200 Aureilhan

Visite gratuite

Conditions d’accès : Chaussures fermées obligatoires / Tenue adaptée à la météo / De l’eau

Chiens interdits pour le respect de la faune sauvage

Durée : 2h00

Effectif : 60 personnes

Inscription conseillée https://reservation.mimizan-tourisme.com/.

Wetland discovery walk

Come and discover the Aureilhan reserve, a sensitive natural area preserved for its wealth of flora and fauna! This will be an opportunity to learn about the ecology and management of wetlands in our area, and the monitoring of migratory species in the Landes.

Guided tour with commentary by the Fédération Départementale de la Chasse des Landes, the Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan and the Association la Faune Landaise

Pick-up time and place: 10:00 am at the Aureilhan Ball Trap parking lot Route du Pachera, 40200 Aureilhan

Free visit

Access requirements: Closed shoes mandatory / Weather-appropriate clothing / Water

Dogs forbidden to respect wildlife

Duration : 2h00

Number of participants: 60

Registration recommended https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Descubra el humedal

Venga a descubrir la reserva de Aureilhan, un espacio natural sensible preservado por su riqueza en flora y fauna Será la ocasión de conocer la ecología y la gestión de las zonas húmedas de nuestra región, así como el seguimiento de las especies migratorias en las Landas.

Visita guiada comentada por la Fédération Départementale de la Chasse des Landes, la Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan y la Association la Faune Landaise

Hora y lugar de recogida: 10.00 h en el aparcamiento de la Trampa de Bolas de Aureilhan Route du Pachera, 40200 Aureilhan

Visita gratuita

Condiciones de acceso: Calzado cerrado obligatorio / Ropa adecuada para la intemperie / Agua

Perros prohibidos para respetar la fauna

Duración: 2 horas

Tamaño del grupo: 60 personas

Inscripción recomendada https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Entdeckungsspaziergang durch das Feuchtgebiet

Entdecken Sie das Naturschutzgebiet von Aureilhan, ein sensibler Naturraum, der aufgrund seiner reichen Fauna und Flora erhalten geblieben ist! Dies ist eine gute Gelegenheit, um über die Ökologie und das Management der Feuchtgebiete in unserem Sektor und die Überwachung der wandernden Arten in den Landes zu sprechen.

Geführte und kommentierte Besichtigung durch die Fédération Départementale de la Chasse des Landes, das Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan und die Association la Faune Landaise

Uhrzeit und Treffpunkt: um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Ball Trap d’Aureilhan Route du Pachera, 40200 Aureilhan

Der Besuch ist kostenlos

Zugangsvoraussetzungen: Geschlossene Schuhe erforderlich / Dem Wetter angepasste Kleidung / Wasser

Hunde sind aus Rücksicht auf die Wildtiere verboten

Dauer: 2 Std

Teilnehmerzahl: 60 Personen

Anmeldung empfohlen https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Mimizan