ESCAPADE NATURE – LES MYSTERES DE MARAVAL Parking avenue du Bagnas, 12 avril 2023, Agde.

Offrez-vous une douce parenthèse pour partir en balade à la découverte du mystérieux domaine de Maraval et de son riche passé viticole. Entre étang et volcan, vous apprendrez à reconnaître les plantes et les fleurs qui bordent les chemins, les prairies et les vignes..

2023-04-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-12 16:30:00. EUR.

Parking avenue du Bagnas

Agde 34300 Hérault Occitanie



Take a break and discover the mysterious Maraval estate and its rich winegrowing past. Between a pond and a volcano, you will learn to recognize the plants and flowers that line the paths, the meadows and the vineyards.

Tómese un respiro y dé un paseo para descubrir la misteriosa finca de Maraval y su rico pasado vitivinícola. Entre el estanque y el volcán, aprenderás a reconocer las plantas y flores que bordean los caminos, los prados y los viñedos.

Gönnen Sie sich eine sanfte Auszeit und begeben Sie sich auf einen Spaziergang, um das geheimnisvolle Anwesen von Maraval und seine reiche Weinbauvergangenheit zu entdecken. Zwischen Teich und Vulkan lernen Sie, die Pflanzen und Blumen zu erkennen, die die Wege, Wiesen und Weinberge säumen.

