SORTIE NATURE : INITIATION A L’ASTRONOMIE Parking au croisement D68 et D907bis Gorges du Tarn Causses, 3 juillet 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

Accompagné de Grégory, guide animateur nature, venez en apprendre plus sur notre système solaire, les étoiles, planètes, galaxie et nos principales constellations !

NOUVEAUTE 2023 : Nous partirons voir, et photographier les nébuleuses colorées, les….

2023-07-03 fin : 2023-07-04 23:30:00. EUR.

Parking au croisement D68 et D907bis

Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie



Come and learn more about our solar system, the stars, planets, galaxies and our main constellations!

NEW for 2023: We’ll be going out to see and photograph colorful nebulae,…

Ven a descubrir nuestro sistema solar, las estrellas, los planetas, la galaxia y las principales constelaciones con Grégory, el guía naturalista

NOVEDAD 2023: Saldremos a ver y fotografiar las coloridas nebulosas, las…

Begleitet von Grégory, einem Naturführer, erfahren Sie mehr über unser Sonnensystem, die Sterne, Planeten, Galaxien und unsere wichtigsten Sternbilder!

NEU 2023: Wir werden uns auf den Weg machen, um farbige Nebel zu sehen und zu fotografieren, die…

