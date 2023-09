« Omaha Beach expliquée aux enfants » Parking attenant au Cimetière Américain Colleville-sur-Mer, 26 octobre 2023, Colleville-sur-Mer.

Colleville-sur-Mer,Calvados

Lors de cette visite ludique, ponctuée de jeux, replongez dans les années 1940 pour découvrir les évènements qui ont marqué la plage d’Omaha Beach, depuis la construction du Mur de l’Atlantique jusqu’au débarquement allié. RDV à Colleville-sur-Mer.

Tarifs : 3€/adulte ; 6€/enfant de 4 à 12 ans.

Réservation obligatoire..

2023-10-26 14:30:00 fin : 2023-10-26 16:30:00. .

Parking attenant au Cimetière Américain

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie



On this fun-filled tour, punctuated by games, step back in time to the 1940s to discover the events that marked Omaha Beach, from the construction of the Atlantic Wall to the Allied landings. RDV at Colleville-sur-Mer.

Price: 3?/adult; 6?/children aged 4 to 12.

Reservations required.

En este divertido recorrido, con juegos incluidos, viaje a los años 40 para descubrir los acontecimientos que dieron forma a Omaha Beach, desde la construcción del Muro del Atlántico hasta el desembarco de los Aliados. RDV en Colleville-sur-Mer.

Entrada: 3 por adulto; 6 por niño de 4 a 12 años.

Imprescindible reservar.

Bei dieser spielerischen Tour mit Spielen tauchen Sie in die 1940er Jahre ein und erfahren, welche Ereignisse den Omaha Beach geprägt haben, vom Bau des Atlantikwalls bis zur Landung der Alliierten. RDV in Colleville-sur-Mer.

Preis: 3/Erwachsener; 6/Kind von 4 bis 12 Jahren.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité