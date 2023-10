Troc Plantes d’Automnes Parking annexe de la mairie Saint-hilaire-les-andresis Catégorie d’Évènement: Saint-Hilaire-les-Andrésis Troc Plantes d’Automnes Parking annexe de la mairie Saint-hilaire-les-andresis, 21 octobre 2023, Saint-hilaire-les-andresis. Troc Plantes d’Automnes Samedi 21 octobre, 09h30 Parking annexe de la mairie Venez partager, échanger ou donner vos surplus de plantes, boutures, graines…

Mais aussi vos expériences, conseils et astuces de jardinier. Parking annexe de la mairie Saint-hilaire-les-andresis Saint-hilaire-les-andresis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 97 42 58 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.sthilairelesandresis@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

