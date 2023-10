Visit’Ô Lim – atelier enfant : fabrication de bougies en cire d’abeille, découverte de l’apiculture et du Miel du Moulin Parking accueil camping cars Saint-Sulpice-les-Feuilles, 27 octobre 2023, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Saint-Sulpice-les-Feuilles,Haute-Vienne

En compagnie de Quentin, apiculteur au moulin de Lavaupôt, les enfants sont invités à se familiariser avec la vie du rucher, le travail de l’apiculteur et à s’initier à la fabrication de bougies en cire d’abeille. Chaque enfant repartira avec sa création. A partir de 5 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Inscription obligatoire..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

Parking accueil camping cars

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the company of Quentin, beekeeper at the Lavaupôt mill, children are invited to learn about life in the apiary, the work of the beekeeper and how to make beeswax candles. Each child will leave with his or her own creation. Ages 5 and up. Children must be accompanied by an adult. Registration required.

En compañía de Quentin, apicultor del molino de Lavaupôt, se invita a los niños a conocer la vida en el colmenar, el trabajo del apicultor y la fabricación de velas de cera de abeja. Cada niño se irá a casa con su propia creación. Para niños a partir de 5 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Inscripción obligatoria.

In Begleitung von Quentin, einem Bienenzüchter in der Mühle von Lavaupôt, werden die Kinder eingeladen, sich mit dem Leben im Bienenstock und der Arbeit des Imkers vertraut zu machen und in die Herstellung von Bienenwachskerzen einzuführen. Jedes Kind geht mit seiner Kreation nach Hause. Ab einem Alter von 5 Jahren. Die Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Pays du Haut Limousin