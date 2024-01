Recyclez votre sapin de Noël lors d’un moment convivial – Sur inscription Parking à vélos Carcans, mercredi 17 janvier 2024.

Carcans Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 14:00:00

fin : 2024-01-17

Afin de lutter contre l’érosion, les sapins de Noël naturels seront installés en pied de dune à Carcans-plage le mercredi 17 janvier après-midi grâce au soutien de l’ONF.Les sapins de Noël des Carcanais aident à protéger et sauvegarder la dune. En partenariat avec l’ONF et l’AJC33, les jeunes élus du CMJ de Carcans vont installer début janvier sur le cordon dunaire et en pied de dune, les sapins de Noël généreusement déposés dans les zones prévues à cet effet. Le principe est simple : les sapins réduits à l’état de branchages seront utilisés comme pièges à sable. Installés en couverture sur des zones érodées, ils permettront de reconstituer la dune en piégeant les sables qui sont en mouvement durant l’hiver.

A cet effet, vous pouvez déposer votre sapin du 30 décembre au 13 janvier : Carcans-ville rue du Lavoir à côté de la Bugade et du garage jaune Maubuisson rue du musée lotissement le

Parking à vélos Plage Sud

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



