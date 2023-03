Chantier nature : lutte contre le Laurier cerise Parking (à proximité du lieu-dit des Cascades), 4 octobre 2023, Montigny-lès-Cormeilles.

Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd’hui considérées comme l’une des principales menaces pour la biodiversité. Elles constituent un danger pour environ un tiers des espèces terrestres et ont contribué à près de la moitié des extinctions connues à l’échelle mondiale.

Ce chantier nature consiste à contribuer à la lutte contre une espèce exotique envahissante :

Le prunus laurocerasus (plus communément appelé « laurier cerise. »)

Ce laurier toxique est originaire de l’Asie occidentale.

Il s’est aujourd’hui largement répandu dans nos espaces naturels.

Effectivement, il a une dynamique naturelle très forte et tend à devenir dominant dans les sous-bois. Cela empêche le développement d’espèces arbustives locales qui constituent en partie ce qu’on appelle le sous-étage forestier.

Ainsi, l’envahissement des sous-bois par cette espèce réduit la diversité végétale autochtone de nos forêts.

La coupe d’un laurier cerise entraine la production de nombreuses repousses et rejets. Ainsi, pour l’éliminer définitivement, il est nécessaire de les arracher.

Matériel fourni (pelles, bêches, binettes, gants). Prévoir chaussures solides imperméables et vêtements chauds et impérméables.

Parking (à proximité du lieu-dit des Cascades) 27 rue jacques Verniol, 95370 Montigny les Cormeilles Montigny-lès-Cormeilles 95370 Val-d’Oise Île-de-France

