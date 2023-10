Balade sensorielle et dégustation sauvage : « Découvrir ces trésors de la nature en prenant soin de notre environnement « ! Parking à proximité du centre équestre (en face de l’entrée de la forêt) Montgé-en-Goële Catégories d’Évènement: Montgé-en-Goële

Seine-et-Marne Balade sensorielle et dégustation sauvage : « Découvrir ces trésors de la nature en prenant soin de notre environnement « ! Parking à proximité du centre équestre (en face de l’entrée de la forêt) Montgé-en-Goële, 15 juin 2024, Montgé-en-Goële. Balade sensorielle et dégustation sauvage : « Découvrir ces trésors de la nature en prenant soin de notre environnement « ! 15 juin et 14 septembre 2024 Parking à proximité du centre équestre (en face de l’entrée de la forêt) Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales en apprenant à utiliser tous vos sens ( vue, odorat, toucher, goût, ouïe).

Découvrez leurs usages traditionnels, culinaires et médicinaux et leur parfum subtil autour d’une petite dégustation sauvage.

Apprenez à les utiliser en respectant les règles de cueillette éthique et la réglementation en vigueur. Prendre soin de la nature c’est aussi prendre soin de nous ! Parking à proximité du centre équestre (en face de l’entrée de la forêt) Route du Château de Saint-Thibault 77230 Montgé-en-Goële Montgé-en-Goële 77230 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-15T14:00:00+02:00 – 2024-06-15T16:30:00+02:00

2024-09-14T14:00:00+02:00 – 2024-09-14T16:30:00+02:00 plantes sauvages plantes médicinales Nature Sensorielle Détails Catégories d’Évènement: Montgé-en-Goële, Seine-et-Marne Autres Lieu Parking à proximité du centre équestre (en face de l'entrée de la forêt) Adresse Route du Château de Saint-Thibault 77230 Montgé-en-Goële Ville Montgé-en-Goële Departement Seine-et-Marne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Parking à proximité du centre équestre (en face de l'entrée de la forêt) Montgé-en-Goële latitude longitude 49.038828;2.746194

Parking à proximité du centre équestre (en face de l'entrée de la forêt) Montgé-en-Goële Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montge-en-goele/