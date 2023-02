Jouer dans la nature Parking à l’intersection du chemin de la Prairie et du Chemin des Pâtures Brétigny-sur-Orge Catégories d’Évènement: Brétigny-sur-Orge

Jouer dans la nature Parking à l’intersection du chemin de la Prairie et du Chemin des Pâtures, 26 mars 2023, Brétigny-sur-Orge. Jouer dans la nature Dimanche 26 mars, 10h00 Parking à l’intersection du chemin de la Prairie et du Chemin des Pâtures Nos aïeux devaient faire preuve d’imagination pour s’amuser et fabriquer les objets du quotidien. Retrouvez cette saveur d’antan en récoltant des éléments naturels pour bricoler et jouer, tout en respectant la nature ! Une façon ludique et conviviale de découvrir les richesses offertes par la forêt et notre propre créativité. Une tenue adéquate pour se promener en forêt est nécessaire (tenue de pluie supplémentaire recommandée). Parking à l’intersection du chemin de la Prairie et du Chemin des Pâtures Chemin de la Prairie 91220 Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge 91220 Essonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age minimum 4 Age maximum 99

