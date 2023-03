Oiseaux migrateurs: comment font-ils pour trouver leur chemin ? Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris., 22 octobre 2023, Chelles.

Imaginez vous sans boussole ni carte à 1000 mètres d’altitude, en mode « vol de nuit ». Comment faites-vous pour trouver votre chemin jusqu’en Afrique pour passer l’hiver, pour franchir des milliers de kilomètres sans vous tromper de chemin? Alors que des millions d’oiseaux repartent à l’automne vers des latitudes plus clémentes, venez découvrir les multiples ruses déployées pour traverser la planète. Depuis un poste d’observation nous guetterons l’horizon en direction du Nord-Est dès 8h du matin, à l’affût des vols de grives, de pinsons, d’alouettes, mais aussi de cigognes et de rapaces, qui traversent le ciel francilien, souvent par centaines, parfois par milliers, pourtant invisibles pour la vaste majorité des citadins qui ignorent leur présence, juste au-dessus de leur têtes.

Il suffira de s’armer de jumelles et d’un thermos de café ou de thé, et de se lever de bonne heure. Il s’agit non pas d’une balade mais d’une veille, assise ou debout. La matinée pourrra néanmoins se terminer par une balade ornithologique dans les bois et champs entourant le spot. Un matériel pédagogique sera disponible sur place (livres, longe-vue, planisphères pour mesurer toute la magie et le mystère entourant la migration des oiseaux).

Si certaines espèces peuvent franchir plus de 96000 kilomètres par an, d’autres savent s’orienter aux étoiles ou lire le champ magnétique terrestre. Prouesses!

J’ai choisi ce lieu « en attendant » sans trop le connaître, mais parcequ’il est en hauteur, ce qui permet une perspective dans l’axe connu de migration des oiseaux en Ile de France. J’eus préféré proposer cette sortie au Grand Voyeux, mais vous me dites que la réserve est saturée de visites et d’évènements déjà. Je regarde ailleurs en Seine et Marne dans mes contacts.

Amener son matériel de préférence sinon possibilité de prêt sur place.

Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. 77500 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T08:00:00+02:00 – 2023-10-22T11:00:00+02:00

Anne Lisbet Tollånes