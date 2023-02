Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade culturelle et historique au Mont Guichet Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Seine-et-Marne

Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade culturelle et historique au Mont Guichet Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris., 1 juillet 2023, Chelles. Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade culturelle et historique au Mont Guichet Samedi 1 juillet, 14h30 Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Lors d’une promenade commentée de 3 kilomètres, vous découvrirez un panorama époustouflant, l’histoire et la biodiversité de ce site. Aujourd’hui, il règne au Mont Guichet une quiétude et un plaisir de vivre. Promeneurs et agriculteurs s’y rencontrent.

Prévoir des chaussures de marche. Quelques pentes délicates à parcourir : vous pouvez vous munir au besoin d’un bâton pour l’équilibre. Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. 77500 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T12:30:00+00:00 – 2023-07-01T15:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Chelles, Seine-et-Marne Autres Lieu Parking à l'intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Adresse 77500 Chelles Ville Chelles Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Parking à l'intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Chelles Departement Seine-et-Marne

Parking à l'intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Chelles Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chelles/

Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade culturelle et historique au Mont Guichet Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. 2023-07-01 was last modified: by Dans le cadre de Jardins ouverts : Balade culturelle et historique au Mont Guichet Parking à l’intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Parking à l'intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. 1 juillet 2023 Chelles Parking à l'intersection de la rue du Bel air et du Vieux chemin de Paris. Chelles

Chelles Seine-et-Marne