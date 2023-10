Balade géologique à de Calvignac parking à l’entrée nord Calvignac, 22 octobre 2023, Calvignac.

Calvignac,Lot

A Calvignac et dans ses environs, le Cercle Quercinois des Sciences de la Terre vous invite à (re)découvrir quelques sites représentatifs de l’histoire géologique des causses du Quercy : la “tranchée” de Calvignac (série de référence montrant les aller et retours de la mer au Jurassique – géosite aménagé par le Parc Naturel Régional), le pli de Saint-Martin-Labouval illustrant la poussée pyrénéenne, le paléokarst de Calvignac et la phosphatière de Prajoux, témoins des attaques du plateau calcaire par l’érosion et de son histoire récente..

parking à l’entrée nord

Calvignac 46160 Lot Occitanie



In and around Calvignac, the Cercle Quercinois des Sciences de la Terre invites you to (re)discover a number of sites representative of the geological history of the Causses du Quercy: the Calvignac ?tranchée? (reference series showing the ebb and flow of the sea in the Jurassic? geosite set up by the Parc Naturel Régional), the Saint-Martin-Labouval fold illustrating the Pyrenean thrust, the Calvignac paleokarst and the Prajoux phosphatière, witness to the erosion of the limestone plateau and its recent history.

En Calvignac y sus alrededores, el Cercle Quercinois des Sciences de la Terre le invita a (re)descubrir una serie de lugares representativos de la historia geológica de las Causses du Quercy: el « tranchée » de Calvignac (serie de referencia que muestra las idas y venidas del mar en el Jurásico? geositio creado por el Parque Natural Regional), el pliegue de Saint-Martin-Labouval que ilustra el empuje pirenaico, el paleocauce de Calvignac y la fosfatera de Prajoux, testigo de la erosión de la meseta calcárea y de su historia reciente.

In Calvignac und Umgebung lädt Sie der Cercle Quercinois des Sciences de la Terre ein, einige repräsentative Stätten der geologischen Geschichte der Causses du Quercy (wieder) zu entdecken: der ?tranchée? von Calvignac (Referenzserie, die die Vor- und Rückläufe des Meeres in der Jurazeit zeigt? der Paläokarst von Calvignac und die Phosphatiere von Prajoux zeugen von den Angriffen der Erosion auf das Kalkplateau und seiner jüngeren Geschichte.

