Rallye nature : à la découverte des petites bêtes Parking à l’entrée du Bout du Monde, 10 juin 2023, Aubergenville. Rallye nature : à la découverte des petites bêtes Samedi 10 juin, 14h00 Parking à l’entrée du Bout du Monde Suivez-nous au cœur de l’Espace naturel régional du Bout du Monde pour rechercher des traces d’animaux, observer les insectes et identifier les autres petites bêtes.

Diverses épreuves amusantes et divertissantes vous permettront d’en apprendre davantage sur ces êtres vivants méconnus ! Parking à l’entrée du Bout du Monde 32 Boulevard Louis Renault, 78410 Aubergenville, France Aubergenville 78410 Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T12:00:00+00:00 – 2023-06-10T14:00:00+00:00

Parking à l'entrée du Bout du Monde
32 Boulevard Louis Renault, 78410 Aubergenville, France
Aubergenville
Yvelines

