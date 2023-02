Œuvres d’arbres éphémères parking à l’entrée du Bout du Monde Aubergenville Catégories d’Évènement: Aubergenville

300 €TTC pour 3 heures d’animation auprès du public À l’occasion de la journée mondiale de l’art, vous profiterez d’une courte balade au cœur de l’Espace naturel régional du Bout du Monde pour découvrir cet environnement particulier en bord de Seine, récolter des éléments naturels et finalement créer votre propre œuvre : mandala, land’art, bâtons découverte, bâton de parole, attrape-rêve, auto-portait, initiales végétales, etc. En famille, entre amis, en groupe. Les participants sont invités à apporter : sac en tissu/papier pour récolter les éléments naturels, eau/boisson pour s’hydrater, gobelet pour le goûter, vêtements longs adaptés à la météo. parking à l’entrée du Bout du Monde 32 Boulevard Louis Renault, 78410 Aubergenville, France Aubergenville 78410 Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

