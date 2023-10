Balade aux Gravières du Puy-Sainte-Réparade Parking à l’entrée des Gravières du Puy-Saint-Réparade, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade, 15 avril 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Balade aux Gravières du Puy-Sainte-Réparade Samedi 15 avril, 11h00 Parking à l’entrée des Gravières du Puy-Saint-Réparade, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Gratuit.

Lors de cette sortie naturaliste printanière, nous pourrons certainement faire de belles rencontres en longeant la Durance et en parcourant les étangs comme des oiseaux et plus particulièrement les Milans noirs, mais encore des Lézards verts, etc.

De plus, des traces de Castors d’Europe sont régulièrement visibles !

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-aux-gravieres-du-puy-sainte-reparade

Parking à l’entrée des Gravières du Puy-Saint-Réparade, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Parking à l’entrée des Gravières du Puy-Saint-Réparade, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-aux-gravieres-du-puy-sainte-reparade »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-aux-gravieres-du-puy-sainte-reparade »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T11:00:00+02:00 – 2023-04-15T14:00:00+02:00

2023-04-15T11:00:00+02:00 – 2023-04-15T14:00:00+02:00

Nature Sortie nature