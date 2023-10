Cet évènement est passé Découverte de la roselière de Boumandariel Parking à l’entrée de la roselière, 13500 Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Découverte de la roselière de Boumandariel Parking à l’entrée de la roselière, 13500 Martigues Martigues, 4 février 2023, Martigues. Découverte de la roselière de Boumandariel Samedi 4 février, 11h00 Parking à l’entrée de la roselière, 13500 Martigues Gratuit. Lors de cette sortie, venez découvrir les fonctions d’une zone humide

littorale et l’histoire de la roselière de Boumandariel. Nous vous présenterons également les enjeux liés à la biodiversité et

les actions menées sur ce site, suite à l’incendie du 4 août 2020, qui l’a

entièrement calciné.

Durée : 2h30

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-de-la-roseliere-de-boumandariel

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues

