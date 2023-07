Festival hors les murs Parking 1 Salles-la-Source, 8 juillet 2023, Salles-la-Source.

Salles-la-Source,Aveyron

Exposition hors du Centre d’Art Photographique Pierre Soulages autour de la thématique 2023 : HOMMAGE À PIERRE SOULAGES..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Parking 1

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Exhibition outside the Centre d?Art Photographique Pierre Soulages on the theme 2023: HOMMAGE TO PIERRE SOULAGES.

Exposición en el exterior del Centre d’Art Photographique Pierre Soulages sobre el tema 2023: HOMENAJE A PIERRE SOULAGES.

Ausstellung außerhalb des Centre d’Art Photographique Pierre Soulages rund um das Thema 2023: HOMMAGE À PIERRE SOULAGES.

