Atelier culinaire – La Méditerranée en cuisine Park hotel La Galerie Hyères, 16 septembre 2023, Hyères.

Atelier culinaire – La Méditerranée en cuisine Samedi 16 septembre, 10h00 Park hotel La Galerie Atelier adultes et enfants à partir de 7 ans accompagnés

Patrimoine immatériel, la cuisine se transmet de génération en génération et témoigne d’un art de vivre combinant savoir-faire et convivialité. En écho aux deux grandes expositions patrimoniales du moment, venez réaliser quelques recettes salées ou sucrées, avec des produits bio et locaux.

Après la visite guidée de l’exposition « La Méditerranée en cuisine », vous mettrez la main à la pâte pour réaliser deux recettes d’inspiration romaine et déguster, en toute convivialité, quelques saveurs de l’Antiquité.

Park hotel La Galerie Avenue Maréchal Foch, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/JEP2023-atelier-culinaire-expo-mediterannee »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Ville d’Hyères