Cet évènement est passé La Méditerranée en cuisine – Ustensiles et préparations à Hyères, de la période grecque à la fin du Moyen Âge Park hotel La Galerie Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var La Méditerranée en cuisine – Ustensiles et préparations à Hyères, de la période grecque à la fin du Moyen Âge Park hotel La Galerie Hyères, 15 septembre 2023, Hyères. La Méditerranée en cuisine – Ustensiles et préparations à Hyères, de la période grecque à la fin du Moyen Âge 15 – 17 septembre Park hotel La Galerie Cette exposition vous dévoilera les spécificités des pratiques alimentaires méditerranéennes durant les périodes antiques et médiévales à travers l’observation de leurs traces archéologiques – récipients, ustensiles, restes alimentaires et instruments de cuisson – issues du territoire d’Hyères.

Exposition réalisée par la Ville d’Hyères, en partenariat avec : le Centre archéologique du Var, le Centre Camille-Jullian, l’université Aix-Marseille (AMU), l’Institut ARKAIA, le CNRS, l’INRAP et le DRASSM Park hotel La Galerie Avenue Maréchal Foch, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ville d’Hyères Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu Park hotel La Galerie Adresse Avenue Maréchal Foch, 83400 Hyères Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Park hotel La Galerie Hyères latitude longitude 43.119592;6.130896

Park hotel La Galerie Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/