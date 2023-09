Cet évènement est passé Exposition Art et Nature par l’École d’arts Park Hotel Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Exposition Art et Nature par l’École d’arts Park Hotel Hyères, 15 septembre 2023, Hyères. Exposition Art et Nature par l’École d’arts 15 – 17 septembre Park Hotel Travaux des élèves réalisés en pratique amateur pour l’année 2022-2023 : arts plastiques, céramique, bande dessinée, couture, photographie, peinture sur tissu, modèle vivant.

Exposition du 4 au 23 septembre Park Hotel Avenue de Belgique 83400 Hyères Hyères 83400 Costebelle Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ville d’Hyères Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu Park Hotel Adresse Avenue de Belgique 83400 Hyères Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Park Hotel Hyères latitude longitude 43.120212;6.131337

Park Hotel Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/