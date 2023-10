LE PARK 8000M: DJ S.H.N PARK GUINGUETTE La Roche-sur-Yon, 24 novembre 2023, La Roche-sur-Yon.

LE PARK 8000M: DJ S.H.N Vendredi 24 novembre, 18h00 PARK GUINGUETTE

Qui a dit qu’il fallait se rendre à la montagne pour faire du ski ? Enfile ta combi, ton bonnet et tes lunettes de ski et viens profiter d’un DJ set à partir de 18h! Au programme, des poutines hivernales délicieuses, du Génépi et de la Chartreuse et pleins d’autres surprises!

Prêts pour une soirée déguisée complètement déjantée ?

PARK GUINGUETTE 120 rue Newton, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Le Bourg sous la Roche Vendée Pays de la Loire https://www.facebook.com/LeParkGuinguette/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

hip hop tropical groove