Le Krakatoa, le mercredi 6 avril à 20:30

Alors que Frànçois & The Atlas Mountains s’est imposé comme une référence de la pop française des 15 dernières années, Lysistrata suit le même chemin en tant que représentant de la nouvelle génération rock saturé et désinvolte. Sur le papier, retrouver ces deux noms investis sur un même projet aurait semblé improbable. C’est pourtant bien réel avec PARK, nouveau groupe composé de Frànçois Marry, Ben Amos Cooper, Théo Guéneau et Max Roy, dont le premier album devrait sans mal marquer les esprits en 2022 ! PARK, c’est l’innocence. L’innocence de sa formation, après la rencontre de Frànçois et de Lysistrata au Coconut Music Festival, à Saintes. Quelques riffs inutilisés du côté du premier, une invitation à les partager lancée aux seconds, une succession de répétitions sans la moindre pression, en DIY, captées sur cassettes.

14€/12€/5€

14€/12€/5€

Organisateur : TRANSROCK Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac

2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T23:00:00

