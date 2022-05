PARK (FR) • MAÏAK (CH) | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock, 8 juin 2022, Genève.

PARK (FR) • MAÏAK (CH) | Genève, PTR Usine

Post Tenebras Rock, le mercredi 8 juin à 20:00

### PARK [Facebook](https://www.facebook.com/parksoundsband) / [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=CO9BYSrnT3Q) Alors que Frànçois & The Atlas Mountains s’est imposé comme une référence de la pop française des 15 dernières années, Lysistrata suit le même chemin en tant que représentant de la nouvelle génération rock saturé et désinvolte. Sur le papier, retrouver ces deux noms investis sur un même projet aurait semblé improbable. C’est pourtant bien réel avec PARK, nouveau groupe composé de Frànçois Marry, Ben Amos Cooper, Théo Guéneau et Max Roy. PARK, c’est l’innocence. L’innocence de sa formation, quelques riffs inutilisés du côté du premier, une invitation à les partager lancée aux seconds, une succession de répétitions sans la moindre pression, en DIY, captées sur cassettes. ### Maïak [Facebook](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063596442329) / [Instagram](https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/m.a.ii.a.k/) / [Bandcamp](https://maiak-postrock.bandcamp.com/) / [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=w0SzQKJjgK4&ab_channel=WherePostRockDwells) En 1957, dans le complexe nucléaire de Maïak en URSS, a lieu la première et l’une des pires catastrophes nucléaires de tous les temps. Un incident aux conséquences dramatiques dont l’existence fut occultée pendant plusieurs décennies. Riche de cette symbolique du désastre comme le châtiment d’un orgueil coupable et d’un vacarme resté silencieux, Maïak nous déballe un rock instrumental sombre et puissant, fluctuant entre mélancolie ténue et déflagration chaotique. Créé en 2010, Maïak se compose de quatre membres venant d’horizons et de projets musicaux différents. C’est ce qui donne à ses compositions une originalité et une saveur particulière.

Entrée : 17.- Prélocs : 15.- Membres PTR : Gratuit 20ans/20francs : 15.-

