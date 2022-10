Park + Baston, 14 octobre 2022, .

Park + Baston



2022-10-14 – 2022-10-14

POP-ROCK / POST-PUNK PSYCHÉDÉLIQUE – FR

Jour. Innocence & insouciance, intensité & constraste. De la rencontre entre la pop de Frànçois & The Atlas Moutains et le rock saturé et désinvolte de Lysistrata, naît PARK, lieu privilégié pour un break au grand air. / Nuit. Avec Baston et son nouvel album La Martyre, on part faire le tour des boîtes de nuit du nord Finistère. Le groupe continue de creuser le sillon d’une musique froide, hypnotique et lancinante, avec une identité qui lui est propre.

Ouverture des portes à 20h

Tarifs :

Abonné.e 3€ en prévente et sur place (+frais)

Plein tarif 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place

Tarif réduit 10€ en prévente (+frais), 12€ sur place

Une production La Carène

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/Park-Baston.html

dernière mise à jour : 2022-10-03 par