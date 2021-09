ParisOFFestival – Théâtre 14 Théâtre 14, 3 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 au 5 septembre 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 10h à 0h

gratuit

Gratuit en entrée libre, Le ParisOFFestival est de retour Porte de Vanves pour fêter la fin de l’été !

Les 3, 4 et 5 septembre, tout au long de la Porte de Vanves, vous pourrez retrouver de nombreuses propositions gratuites de théâtre populaire notamment proposées par les Tréteaux de France et le Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Vous pourrez également découvrir la nouvelle saison du Théâtre 14 et ceux qui la font, grâce aux lectures de Yuming Hey et Rebecca Meyer, Pierre Maillet, Céline Milliat-Baumgartner, Vincent Dissez, Antoine Mathieu, Emmanuelle Lafon et Stanislas Nordey. Les acteurs de la Comédie-Française viennent nous prêter main-forte avec Suliane Brahim, Françoise Gillard et Jérôme Pouly.

Un ParisOFFestival qui devient presque un ParisINestival avec les magnifiques Vive le Sujet ! de la SACD faisant la part belle à la création que nous aimons tant au Théâtre 14 mais aussi L’Odyssée de Blandine Savetier présentée au Jardin Ceccano lors du Festival d’Avignon 2019.

Le programme complet est à retrouver sur le site du Théâtre 14.

Le ParisOFFestival continue à déployer son ADN avec un village festif rue Paradol, du pac à l’eau, de la barbe à papa, des transats, de la musique, des spectacles en extérieur dans la ville, un vélo, un cinéma en plein air chaque soir. Des ateliers sont également organisés pour les enfants (Manga, hip-hop, sport, etc.) ou pour les parents avec les enfants (atelier clown / atelier lecture à voix haute).

Entièrement gratuit, retrouvons-nous Porte de Vanves les 3, 4 et 5 septembre : un goût d’été pour fêter cette rentrée pleine de promesses !

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014

