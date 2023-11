ParisLocal de retour pour une 3e édition ! Catégorie d’Évènement: ile de france ParisLocal de retour pour une 3e édition !, 17 novembre 2023, . Du vendredi 17 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

ParisLocal, l’événement qui célèbre les savoir-faire du Grand Paris, est de retour pour une 3e édition du 17 au 19 novembre ! ParisLocal revient les 17, 18 et 19 novembre, pour une 3ème édition qui invite parisiens et touristes à aller à la rencontre des artisans du Grand Paris. ParisLocal, c’est 3 jours pour vivre Paris autrement, en poussant les portes des ateliers, des boutiques et des manufactures pour y découvrir la richesse des savoir-faire parisiens. ParisLocal rassemble près de 500 talents : artisans d’art, artisans du goût et artisans (céramistes, ébénistes, joailliers, chefs, pâtissiers, fromagers, souffleurs de verre, designers, perruquiers…). Gratuit et ouvert à tous, ParisLocal met en lumière les savoir-faire de la capitale, le temps d’un weekend festif et ludique, lors duquel le public est invité à découvrir toute la richesse de la création parisienne. Retrouvez tous les artisans participants sur parislocal.parisjetaime.com et créez votre propre parcours, ou laissez vous inspirer par les idées de balades thématiques par arrondissement. Redécouvrez votre quartier autrement, ou partez à la découverte de la variété des territoires de Paris et du 92, 93 et 94. Paris et Grand Paris Contact : https://parislocal.parisjetaime.com/ https://www.facebook.com/p.infos/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p.infos/?locale=fr_FR https://parislocal.parisjetaime.com/

