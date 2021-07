Parisienne Fighting Ligue – Yuzu Gaming La Maison de l’Esport, 19 août 2021-19 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 19 août au 25 septembre 2021 :

mercredi de 18h à 22h

et jeudi de 18h à 22h

et samedi de 12h à 20h

et dimanche de 12h à 20h

gratuit

Amateurs ou novices dans le monde des jeux vidéo de combat, venez participer à la Parisienne Fighting Ligue ! L’association Yuzu Gaming vous propose tout au long de l’été des événements pour tous les niveaux et toutes les envies, de la découverte à la compétition.

Qu’est-ce que la Parisienne Fighting Ligue ?



La Parisienne Fighting Ligue vous fait découvrir l’univers des jeux de combat par l’apprentissage communautaire. En loisirs ou en compétition, chacun trouvera son activité ! La Parisienne Fighting Ligue en propose 4 sortes :

Le Chill dating : des sessions de jeux ouvertes à tout public, dont l’objectif principal est de jouer avec un maximum de personnes présentes , faire connaissance, et développer le réseau de joueurs ;

: des sessions de jeux ouvertes à tout public, dont l’objectif principal est de jouer avec un maximum de personnes présentes , faire connaissance, et développer le réseau de joueurs ; Le Dojo : des sessions à thèmes permettant d’aborder le jeu de combat au-delà de la pratique amateur, en proposant des exercices spécifiques , des FAQ et des analyses autour de visionnage de vidéos avec la participation d’intervenants expérimentés ;

: des sessions à thèmes permettant d’aborder le jeu de combat au-delà de la pratique amateur, en proposant des exercices spécifiques , des FAQ et des analyses autour de visionnage de vidéos avec la participation d’intervenants expérimentés ; Le Ranking : des sessions de mini-tournois permettant de mettre en pratique les exercices vu lors des différents Dojo ;

: des sessions de mini-tournois permettant de mettre en pratique les exercices vu lors des différents ; La Parisienne Fighting Cup : Une grande finale en fin de programme visant à confronter les personnes ayant cumulé un certain nombre de points lors des rankings.

Quand venir pratiquer ? Jeu libre, approfondissement et tournois : Les mercredis 08, 15 et 22 septembre, et le dimanche 12 septembre ;

Tournois : Les 19, 21 et 26 août, et les 02, 09, 16 et 23 septembre ;

Finale et jeu libre : Le samedi 25 septembre

La Maison de l’Esport 14-16 rue Soleillet Paris 75020

2, 3 : Père Lachaise (493m) 3, 3bis : Gambetta (494m)



Contact :Yuzu Gaming yuzuclangaming@gmail.com https://yuzugaming.com/fr/events/parisienne-fighting-ligue/ https://twitter.com/Yuzu_Gaming

Yuzu Gaming