Le festival international du film scientifique organise sa 19e édition, du 26 au 30 octobre 2023, au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris. Pour l’occasion, une trentaine de films sont projetés et suivis de débats entre scientifiques, équipes des films et public.

La magie de l’audiovisuel et celle de la science s’allient encore une fois pour vous partager le meilleur du film scientifique… sur grand écran !

Rendez-vous incontournable des passionnés de sciences et d’images, Pariscience projette gratuitement une sélection du meilleur de la production française et internationale récente de documentaires scientifiques, dans toutes les durées, tous les formats, pour tous les publics et sur tous les sujets…

Pour cette 19e édition, le festival continue de s’organiser dans une formule hybride. Trois salles vous accueilleront au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris pour cinq jours de sciences en image. Au public national, Pariscience proposera gratuitement une programmation numérique dans sa quatrième salle en ligne. L’occasion pour le reste de la France de visionner les films de la sélection et d’assister aux débats entre scientifiques, équipes des films et public.

« Le changement de paradigme »

La 19e édition du festival Pariscience consacre une large partie de sa programmation à la thématique « Changement de paradigme ». En science, un paradigme est un modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifiques. Selon Thomas Kuhn, qui a théorisé le concept dans les années 1960, le paradigme a pour but de stabiliser et normaliser les savoirs de manière à créer un cadre épistémologique commun à l’ensemble de la communauté scientifique. De grands paradigmes jalonnent ainsi l’histoire de l’humanité : l’héliocentrisme, la loi de la gravitation, la relativité générale, etc.

Dans la sélection 2023, plusieurs films donnent à voir cette notion de changement de paradigme. Ils illustrent le fait qu’un paradigme incarne une façon de voir le monde plus qu’une connaissance scientifique.

D’autres thématiques seront bien sûr mises en lumière : anthropologie, biologie, environnement, géologie, santé et d’autres encore. Vous les retrouverez sous différents formats : documentaire de télévision et de cinéma, vidéos de vulgarisation scientifique du web et courts métrages.

