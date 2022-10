Pariscience – Festival international du film scientifique Institut de physique du globe de Paris, 27 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 27 octobre 2022 au lundi 31 octobre 2022 :

. gratuit Pariscience en salle : réservations conseillées Pariscience en ligne : réservations obligatoires

Pariscience, festival international du film scientifique, organise sa 18ème édition au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris. Pour l’occasion, une trentaine de film sont projetés et suivis de débats entre scientifiques, équipes des films et public. Soyez curieux.ses, en famille, entre ami.e.s, en solo, venez découvrir Pariscience !

PARISCIENCE, festival international du film scientifique

Programmation Grand Public du 27 au 31 octobre 2022

La magie de l’audiovisuel et celle de la science s’allient encore une fois pour vous partager le meilleur du film scientifique… sur grand écran !

PARISCIENCE, le festival international du film scientifique, présentera à nouveau cette année une sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale, récente ou inédite.

Pour cette 18ème édition PARISCIENCE continue de s’organiser dans une formule hybride. Trois salles vous accueilleront au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris pour cinq jours de sciences en image. Au public national, PARISCIENCE proposera gratuitement une programmation numérique dans sa 4ème salle en ligne. L’occasion pour le reste de la France de visionner les films de la sélection et d’assister aux débats entre scientifiques, équipes des films et public.

PARISCIENCE met chaque année en lumière une thématique choisie parmi les sujets émergents de l’appel à films.

Cette année, une dizaine de films s’accordent sur la thématique : « La complainte du progrès », qui fait écho à la chanson éponyme de Boris Vian. Depuis des siècles, l’humanité ne cesse d’inventer, d’innover, améliorant sans conteste notre confort et notre espérance de vie. Mais avec la multiplication des technologies, le mot « innovation » tend à se substituer à celui de « progrès ». Au fil des treize films qui composent la thématique phare, nous aborderons les déviances et les failles du progrès. Ils inviteront les spectateurs à les découvrir à travers différentes disciplines scientifiques : intelligence artificielle, biodiversité, société, sciences de l’univers….

D’autres thématiques seront bien sûr mises en lumière : anthropologie, biologie, environnement, géologie, santé et d’autres encore. Vous les retrouverez sous différents formats : documentaire de télévision et de cinéma, vidéos de vulgarisation scientifique du web et courts métrages.

Retrouvez toute notre programmation et la billetterie sur notre site internet !

Institut de physique du globe de Paris 1 Rue Jussieu 75005 Paris

Contact : https://pariscience.fr https://www.facebook.com/pariscience https://www.facebook.com/pariscience https://pariscience.fr/billetterie-de-pariscience/

©ApollineCouton/Lapartbelle