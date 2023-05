PFL – PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE EUROPE ZENITH PARIS – LA VILLETTE, 30 septembre 2023, ticketsvenue_address.

PFL – PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE EUROPE ZENITH PARIS – LA VILLETTE. Un spectacle à la date du 2023-09-30 à 17:00. Tarif : 45.5 à 95.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente PFL – PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUELa Professional Fighters League (PFL), la ligue internationale de MMA à la croissance la plus rapide et la plus innovante, a annoncé aujourd’hui qu’elle amènera la PFL Europe en France cet automne pour les play-offs. L’événement se déroulera au Zénith Paris La Villette le 30 septembre 2023.PFL Europe est la première ligue internationale de MMA de PFL où des combattants individuels de toute l’Europe s’affronteront sous le format de play-offs uniques de PFL. Avec un événement par trimestre tout au long de 2023, ce nouveau concept révolutionnaire mettra en vedette 32 des combattants les mieux classés d’Europe en compétition dans quatre catégories de poids. Se basant sur un principe de méritocratie appelé « Win and Advance », « Gagnez et avancez », après quatre événements, quatre champions seront couronnés. Ils remporteront tous 100 000 $ et une chance de gagner une place dans la saison mondiale d’1 million de dollars de la PFL. Les quatre événements PFL Europe seront diffusés en direct sur DAZN.Cette première saison PFL Europe promet un mélange unique de champions du monde actuels et anciens établis, associé aux meilleurs espoirs des sports de combat européens. PFL Europe mettra en lumière la star montante des sports de combat féminins Dakota Ditcheva (7-0) ainsi que le poids lourd invaincu londonien, Simeon Powell (7-0). Plus de détails sur la composition de PFL Europe seront révélés en temps voulu.Rendez-vous samedi 30 septembre au Zénith Paris La Villette, pour la première fois en France !

ZENITH PARIS – LA VILLETTE PARIS

45.5

EUR45.5.

