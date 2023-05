MUAY THAI GRAND PRIX ZENITH PARIS – LA VILLETTE ticketsvenue_address Catégorie d’Évènement: Paris MUAY THAI GRAND PRIX ZENITH PARIS – LA VILLETTE, 24 juin 2023, ticketsvenue_address. MUAY THAI GRAND PRIX ZENITH PARIS – LA VILLETTE. Un spectacle à la date du 2023-06-24 à 18:30 (2023-06-24 au ). Tarif : 32.3 à 271.0 euros. Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) Présente: Début du show à 18h30 précises ce spectacle MUAYTHAI GRAND PRIX Ce n’est pas pour rien que cette nouvelle édition du MuayThaï Grand Prix a été nommée “IMPACT” puisqu’elle verra briller deux des meilleurs combattants au monde : le français SAMY SANA et le japonais TAKERU. Ils affronteront des pointures dans leurs catégories respectives selon les règles du K1. L’Europe n’a jamais rien vu d’aussi énorme depuis longtemps ! 12 combats spectaculaires pour vibrer le samedi 24 juin 2023 dans l’incroyable salle du Zénith Paris – La Villette. Votre billet est ici ZENITH PARIS – LA VILLETTE PARIS Parking Pte de la Villette Paris 32.3

EUR32.3. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu ZENITH PARIS - LA VILLETTE Adresse Parking Pte de la Villette Ville ticketsvenue_address Departement Paris Tarif 32.3 Lieu Ville ZENITH PARIS - LA VILLETTE

ZENITH PARIS - LA VILLETTE ticketsvenue_address Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ticketsvenue_address/

MUAY THAI GRAND PRIX ZENITH PARIS – LA VILLETTE 2023-06-24 was last modified: by MUAY THAI GRAND PRIX ZENITH PARIS – LA VILLETTE ZENITH PARIS - LA VILLETTE 24 juin 2023 ZENITH PARIS - LA VILLETTE PARIS

ticketsvenue_address Paris