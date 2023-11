Judas Priest + Special Guest Zénith de Paris – La Villette, 8 avril 2024, PARIS.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente Judas Priest annonce aujourd’hui une nouvelle tournée européenne qui passera par la France en avril 2024, avec Saxon comme invité spécial. Peu de groupes de heavy metal ont réussi à atteindre les sommets comme Judas Priest. Leur présence et leur influence n’ont jamais été aussi forte, en témoigne leur dix-huitième album « Firepower » sorti en 2018, qui reste leur album le plus vendu. Judas Priest a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2022 et continue de travailler cette année sur son nouvel album studio, dont la sortie est prévue pour début 2024. Après un show exceptionnel à Vienne en juillet dernier pour les 50 ans de carrière du groupe, Judas Priest vous donne rendez-vous en 2024, à la Halle Tony Garnier de Lyon le 5 avril et le 8 avril au Zénith de Paris ! Judas Priest Judas Priest

Zénith de Paris – La Villette PARIS Parking Porte de la Villette Paris

